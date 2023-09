Adunata degli Alpini a Biella 2025, Corradino: “Non demordiamo!”, FOTO

Ancora una volta Biella, si candida per diventare sede dell’Adunata Nazionale degli Alpini. Si sono ritrovati questa mattina, mercoledì 27 settembre, i rappresentanti dell’ANA e degli enti territoriali, per ripromuoversi, dopo la deludente “sconfitta” dell’edizione scorsa. In moltissimi a Palazzo Oropa a favore della causa, a partire dal Sindaco, Claudio Corradino, che esordisce: “La rappresentanza alpina è disseminata su tutto il territorio biellese: Biella è Città Alpina. Gli Alpini sono i primi ad accorrere in circostanze di necessità ed è giusto che il loro lavoro venga valorizzato. Ritorniamo con vigore e non ci abbatteremo!”

L’evento, particolarmente caro anche ai cittadini, rappresenta non solo una rivincita, ma la valorizzazione del lavoro coeso di tutte le Sezioni e i Gruppi, che a livello storico, hanno gettato le basi dell’Associazione: “Il biellese possiede un valore simbolico – affermano i rappresentanti ANA - Quintino Sella ha favorito la nascita del Club Alpino Italiano e oggi siamo riuniti attorno al seggio intitolato in suo onore, lo stesso che un tempo, ha accolto le sue proposte”.

“Possediamo un attaccamento più che mai evidente – afferma il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo – La Provincia e il territorio sono gemellati con gli Alpini, non solo per l’evidente supporto pratico e simbolico, ma anche a livello amministrativo. Biella è gemellata a tutti gli effetti, a favore di uno scambio reciproco”.

Il Prefetto, Silvana D’Agostino, il Vescovo, Roberto Farinella e tutta l’amministrazione dimostra uno slancio univoco verso l’obiettivo condiviso: un impegno costante a favore di un evento molto impegnativo, sia dal punto di vista dei numeri, che dell’organizzazione.

Il Presidente sezionale di Biella, Marco Fulcheri, espone il valore e le proposte dell’adunata: “L’evento esprime un connubio fra sacro e profano. La sacralità è definita dai profondi valori che da sempre caratterizzano il Gruppo, dai principi fondanti della nostra Associazione. Il profano i momenti di festa che ci permettono di mantenere un forte senso di aggregazione e riversarlo sul campo, anche attraverso la Protezione Civile; accogliamo l’adunata 2025 a braccia aperte”.

Per l’occasione non sono mancati i ringraziamenti del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, collegato da remoto: “Ringrazio per l’impegno profuso e l’attenzione per il nostro Piemonte. Per l’occasione straordinaria, la Regione ha formalizzato il suo sostegno”.

A seguito degli interventi, i rappresentanti ANA hanno consegnato le medaglie dell’Adunata di Udine al Sindaco di Biella, un gesto simbolico e di buon augurio.