Storie di Piazza, doppio appuntamento con il Piccolo Mercato e Shakespeare sensoriale

Doppio appuntamento anche per questa prima domenica di ottobre, per la Compagnia Storie di piazza impegnata a Castellengo, con il Comune di Cossato con lo spettacolo il Piccolo Mercato, e a Gaglianico, dove la Compagnia sarà presente con un progetto dedicato al Tavolo Motore del Gruppo, che permetterà un’immersione nello Shakespeare sensoriale.

Storie di piazza quindi sarà impegnata a Castellengo nell’intrattenimento storico con il mercato ambientato nel 1947, anno di intense trasformazioni e a Gaglianico con un teatro di stampo sociale, che coinvolge i sensi con l’esperienza teatrale per aprire nuove possibilità di comprensione. A Castellengo Storie di piazza conquista un altro sito della Rete Museale Biellese, quello denominato Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge per il Progetto Storie Biellesi che gode del contributo delle Fondazioni CR Biella e Torino.

Il Piccolo Mercato che verrà proposto il 1° ottobre entra a far parte di un evento del Comune di Cossato denominato Arti e antichi mestieri al borgo di Castellengo, che prevede nella giornata altre attività: un mercatino dei produttori, una mostra fotografica, un’esposizione didattica di rapaci e una visita guidata alla Chiesa di Castellengo. Lo spettacolo avrà partenze differenti alle 15, 15.30 e alle 16, è consigliata la prenotazione. Il Mercato riproduce gli antichi mestieri e ha girato nel Biellese con personalizzazioni per ogni sede, in questa versione avrà come luogo di accoglienza l’Ecomuseo ma si snoderà a partire dal Castello in un percorso che lambirà le vigne e permetterà di scoprire scorci molto suggestivi con termine all’interno del Museo stesso, luogo in cui sarà possibile visitare la mostra fotografica “Le Baragge”. Anche in questo caso avremo un occhio di riguardo per quello che riguarda una delle peculiarità della zona e dell’Ecomuseo, ovvero il vino. Si parlerà dunque di viti, di coltivazione e di produzione, ma non mancheranno altri mestieri come quello dei Cerruti, salumai con piccola azienda a conduzione famigliare, la caramellaia un po’ streghesca, la venditrice di granaglie, il giovane cioccolataio, il mulitta giramondo, le cantanti con il loro armonium rimasto integro dopo un bombardamento e l’ostessa, determinata a proseguire la sua attività, malgrado le difficoltà del momento. Con Alberto Fante, Noemi Garbo, Davide Ingannamorte, Oriana Minnicino, Franco Marassi, Maurizia Mosca, Sandra Pizzato, Fabio Privitera, Monica Rubin Barazza, Luciano Tomasoni, Luisa Trompetto, Laura Vittino. Musica Elena Straudi, Lavinia Pizzo. Regia Manuela Tamietti. Costumi Laura Rossi. Oggetti scenici Franco Marassi Prenotazioni per le partenze dei vari gruppi, al Comune di Cossato: 0159893505 / 0159893530 Ufficio Cultura. Si consigliano calzature comode.

Il Tavolo Motore del Gruppo, con il supporto del Centro Territoriale Volontariato, Consorzio I.R.I.S. e Consorzio Cissabo e con il patrocinio del Comune di Gaglianico, in collaborazione con l’Associazione Storie di Piazza aps, organizza per domenica 1 ottobre alle 16 un evento teatrale per promuovere le attività del Tavolo Motore del Gruppo nell’auditorium di Gaglianico.

Il Tavolo costituisce il coordinamento tra le realtà che utilizzano l’Auto Mutuo Aiuto; da anni si adopera sul territorio Biellese per favorire la promozione e la diffusione dei valori dell’Auto Mutuo Aiuto e dei gruppi A.M.A., affinché diventino strumento a disposizione di tutti per migliorare la qualità della propria vita. Lo Shakespeare sensoriale è una produzione che vuole offrire una diversa fruizione dell'evento teatrale canonico: occorre infatti dimenticare platea e palco. Gli spettatori saranno bendati ed immersi direttamente nello spazio scenico ed affidati ciascuno ad un “accompagn-attore” anch'egli parte della scena ed “attivo” perché affidatario di alcuni piccoli compiti. Un modo insolito per leggere uno dei grandi classici shakesperiani, maestro da sempre nel raccontare la poetica della vita in tutti i suoi aspetti. In scena Alessandro Pescarolo e Francesco Logoteta, con la partecipazione di Veronica Morellini. Si lavora in coppie ma non è necessario presentarsi accoppiati. Prenotazioni: 349 716 0287 www.storiedipiazza.it