La Regione premia Mattia, che ha salvato la bimba caduta dal balcone: "Chiunque avrebbe fatto lo stesso" [FOTO e VIDEO]

"Continuo a pensare che chiunque avrebbe fatto lo stesso: davanti ad una bambina, in situazione di pericolo, non si poteva rimanere indifferenti". È questo il pensiero di Mattia Aguzzi, a un mese di distanza dal salvataggio della bimba di 4 anni caduta dal balcone del quinto piano di un alloggio a Torino. Lo scorso 27 agosto Aguzzi si trovava a passeggio con la sua compagna in via Nizza 389, quando ha sentito delle urla di un uomo che hanno attirato la sua attenzione. Alzato la sguardo al cielo ha visto Frida appesa ai fili del bucato.