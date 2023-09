Grave frontale a Villanova, morta una donna di 64 anni

Gravissimo incidente stradale a Villanova reg. Borgo Corveglia. Una donna, verso le 18.30, con la sua Panda, per cause da accertare, è morta dopo un frontale con un autoarticolato.

La donna è stata estratta viva dalle lamiere ma è deceduta poco dopo, nonostante l'intervento del 118. Non ci sono altri feriti. Secondo le informazioni dei carabinieri, che stabiliranno l'esatta dinamica, la donna avrebbe invaso la corsia opposta. La vittima è G.L di 64 anni, di Salerno, residente a Cavour.

Sono intervenuti anche l'elisoccorso e i vigili del fuoco di Asti, Chieri e Villanova. Per la zona di confine, si è alzato in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Pompieri impegnati a Canelli per un altro incidente stradale; una donna è stata estratta dalle lamiere ma non è in gravi condizioni.