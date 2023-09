Valdilana, Mosso: Grosso incendio in una casa. Donna estratta dai Vigili del Fuoco FOTO

Valdilana, Mosso: Grosso incendio in una casa di frazione Frieri. Donna estratta dai Vigili del Fuoco - Foto Benedetti per newsbiella.it

I Vigili del Fuoco di Ponzone, Cossato e di Biella si sono immediatamente precipitati in frazione Frieri, a Mosso di Valdilana, chiamati da una vicina, per domare l'incendio che questa sera, poco dopo le 23, è divampato in una casa, per cause che accerteranno i funzionari, invadendone le stanze.

Il timore dei Vigili si è purtroppo rivelato fondato: all'interno, dove si sono precipitati, è stata trovata una donna non cosciente, subito estratta e portata all'esterno. Non si conoscono al momento le sue condizioni.

Sul posto anche i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti