Luciana Crovella, il ricordo di Silvia: "Rimangono nel cuore i suoi modi calmi e gentili"

Ci sono persone che conosciamo da sempre, che nel corso degli anni sembrano essere rimaste sempre le stesse, sempre al loro posto, nello svolgimento del loro dovere, nella semplice quotidianità della vita del paese. Così è stata Luciana Crovella, titolare, insieme ai figli Davide, sindaco del paese, e Valeria, dell’omonima panetteria e pasticceria situata sulla via principale del centro storico di Andorno Micca.

Dietro al banco di quel negozio, Luciana ha trascorso la sua vita; un negozio “storico”, che da tanti anni offre, oltre al buon pane, grande varietà di ottima pasticceria artigianale. Io la ricordo fin da bambina, sia perché i miei genitori erano titolari di un negozio situato pochi metri più avanti, e soprattutto perché ci andavo con la mamma a fare la spesa, in particolare il sabato pomeriggio a comperare i panini al latte, i grissini e spesso i pasticcini per la domenica. Lei era lì a servirci già allora, ed è rimasta, anche con i passi incerti degli ultimi anni, e per quanto ovviamente le forze le consentivano, fino a pochi giorni fa, finchè la mattina di venerdì scorso se ne è andata in un attimo, in silenzio, come era nel suo modo di fare semplice e riservato, lasciando tutti addolorati e increduli.

Rimangono nel cuore i suoi modi calmi e gentili e l’attenzione con cui serviva ogni cliente; a me piace ricordare la cura con cui riempiva e confezionava i vassoi di pasticcini, chiedendo sempre, quali fossero i preferiti…quanti di un tipo…quanti di un altro… per disporli poi in bella mostra, in file ordinate e precise. E viene spontaneo un grazie sincero per il sorriso e la cordialità con cui ha sempre accolto tutti.

Ci sembrerà ancora di vederla dietro a quel banco, con il suo grembiule azzurro, e, pur sapendo che non sarà così, ci parrà che possa essersi solo assentata per un attimo, e che possa arrivare, da un momento all’altro, dal retro del negozio. Di sicuro dal Cielo non mancherà di essere sempre accanto ai suoi cari e forse, anche da Lassù, potrà sentire ancora il buon profumo di quel pane fragrante appena sfornato che è stato per tanti anni il suo lavoro e la sua vita.