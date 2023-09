Ex Colibrì, proteste accese degli ospiti: arrivano Polizia e Carabinieri. Moscarola: “Siamo stufi” (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

“Vogliamo cibo migliore, più soldi e vestiti invernali”. È quanto avrebbero richiesto stamattina i circa 20 ospiti dell'ex Hotel Colibrì di Biella che hanno dato vita ad una protesta piuttosto accesa tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, infatti, sono giunti i Carabinieri e le Volanti di Polizia per calmare gli animi ed effettuare alcuni controlli.

Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo sarebbe stato portato negli uffici della Questura per alcuni accertamenti. Presente anche il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che, agli organi di stampa, ha così dichiarato: “Siamo stufi di questa situazione, abbiamo più volte richiesto alla Prefettura di chiudere questo centro. In tanti, tra residenti e cittadini, mi hanno segnalato episodi deprecabili. Ci auspichiamo che la Prefettura intervenga in modo deciso e definitivo. Quel centro deve essere chiuso senza se e senza ma”.