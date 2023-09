Auto ko in Super, Carabinieri e carro attrezzi sul posto (foto di repertorio)

Incidente autonomo in Superstrada in prossimità dello svincolo di Vigliano Biellese, in direzione di Biella. È successo ieri mattina: alla guida un uomo di 36 anni, rimasto indenne. L'auto è stata poi recuperata dal carro attrezzi. Presenti anche i Carabinieri.