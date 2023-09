Mottalciata, il Gruppo carnevalesco “Poker d’Asu” domina le classifiche con il suo carro

Prosegue con ottimi risultati l'attività del gruppo carnevalesco “Poker d'Asu” di Mottalciata, che ha partecipato alla Festa dell’Uva di Borgomanero, classificandosi al 1° posto nella sfilata dei carri allegorici con il carro intitolato: "Des ann ien pasa ma suma sempre di masna", che celebra i dieci anni di attività del gruppo.

Grande partecipazione alle sfilate invernali: Borgosesia, Crescentino, Chivasso e Santhià, quest’ultima conclusasi con un buon secondo posto.

Terminata la stagione 2023 sono già all’opera per la realizzazione del carro 2024, pronti per far divertire grandi e piccini. Le iscrizioni alle sfilate sono sempre aperte e per chi fosse interessato potrà sfilare con il carro, scrivendo alle seguenti pagine social: Facebook e Instagram, Gruppo Carnevale Poker d’Asu.