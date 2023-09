Avis di Biella, donatori e famiglie in gita a Mantova

Soddisfatto il presidente della sezione Lorenzo Tivelli: "ringrazio tutti i numerosi donatori che hanno partecipato e il gruppo gita composto da Alessia e Patrizia Oliveto, Angela Mastropierro e Claudio Gariazzo che ha organizzato una giornata meravigliosa programmando ogni dettaglio in modo impeccabile". E aggiunge: "questo tipo di iniziative sono un riconoscimento al costante impegno dei donatori e un modo per diffondere il messaggio di sensibilizzazione alla donazione per il volano comunicativo che generano avvicinando sempre altri volontari".