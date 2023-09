Quaregna Cerreto: sabato l'inaugurazione della "nuova" palestra che sarà intitolata a Leandro Salvai

Ci siamo: i lavori sono finiti, e sabato 30 settembre ci sarà l'inaugurazione della palestra Comunale di Quaregna Cerreto che sarà intitolata a Leandro Salvai, primo Sindaco di Quaregna.

"E' stata una persona importante per il nostro paese. Nel corso del suo mandato dal dopoguerra al 1980 - commenta il sindaco Katia Giordani -, ha contribuito all'espansione di un Comune che era un piccolo borgo rurale ed è giusto rendergli omaggio".

L'evento avrà luogo in Piazza Verdi (adiacente al Comune) alle ore 15.30 dove ci sarà il taglio del nastro.

Al termine della cerimonia inaugurale, gli intervenuti saranno invitati al Centro Polifunzionale dove il sindaco e i familiari, in particolare Renzo Giardino, ricorderanno con aneddoti la vita avventurosa e non facile dell'indimenticabile Leandro Salvai.

Al tecnico comunale Natalino Zanin spetterà illustrare gli interventi che hanno interessato lo stabile: dalla bonifica del terreno, all'inserimento delle pompe di calore, alla posa del nuovo pavimento in legno rialzato e isolato, al riscaldamento affidato ai pannelli fotovoltaici che si trovano sul tetto. Non solo: la palestra sarà dotata di un particolare sistema che permette di mantenere al suo interno la temperatora costante. In tutto il valore degli interventi si aggira intorno a 1 milione 400 mila euro.