Biella 4 Racing, il successo del Remember Alberto Caligaris.

Sono trascorsi ormai alcuni giorni dal Remember Alberto Caligaris edizione 2023 e in casa Biella 4 Racing è grande la soddisfazione per la riuscita dalla manifestazione e per gli attestati di stima e ringraziamento, per la splendida giornata di motori organizzata.

“Siamo molto soddisfatti per la riuscita del nostro Remember Alberto Caligaris - commentano i responsabili B4R - e per tutti i complimenti e ringraziamenti ricevuti, naturalmente si può sempre migliorare, ma a detta dei partecipanti il divertimento è stato grande, così come lo spirito che ha accompagnato la giornata: i nostri obiettivi principali. Dall’anno scorso siamo cresciuti, la strada è quella giusta. Il ricordo in allegria di Alberto va avanti, e questo ci riempie di orgoglio”.

Una giornata che ha richiamato un bel numero di iscritti. “Proprio così, hanno aderito al nostro evento una trentina di equipaggi, che considerando il periodo ricco di manifestazioni motoristiche nel nostro Biellese e zone limitrofe, anche più di una in questo fine settimana, è un ottimo risultato. Ci soddisfa molto anche la varietà di vetture presenti, come le Lancia, dalla Fulvia alla Delta Integrale passando per la Beta Montecarlo, Fiat, dalle 600 alle Ritmo senza dimenticare la Barchetta e la 128 Rally, Autobianchi A112, Maserati 222, Abarth 595, e poi ancora, Ford Fiesta MK I, Peugeot 106 Rallye, Subaru Impreza, Toyota Celica, Volkswagen Golf ed altre ancora confermando la trasversalità a cui è rivolta la nostra manifestazione”.

Molto apprezzati il percorso e i momenti divertimento. “Esattamente, il percorso è stato veramente molto apprezzato. Quest’anno abbiamo differenziato i tragitti del mattino, andando verso il Lago di Viverone e percorrendo strade poco conosciute ma dai grandi panorami e scorci naturalistici, senza dimenticare i trascorsi di alcuni tratti, come prove del Rally Lana, per poi tornare nella zona della Serra e Prealpi Biellesi del pomeriggio, tragitto promosso nella passata edizione. In totale quasi centoventi chilometri in auto, un bel numero. Grandi sorrisi e risate dai momenti divertimento organizzati nel parcheggio di Palazzo Boglietti, che anche quest’anno ci ha accolto nei suoi spazi e ci ha fornito i ristori durante la giornata. Il “frustagomme” ha fatto sgommare in sicurezza i partecipanti, mentre il “cipolla in mano” ha dato quel tocco di sfida mischiato alle difficoltà di retromarce e tiro al bersaglio”.

Una giornata che si è conclusa con i riconoscimenti di rito. “Un ringraziamento particolare va rivolto per la ormai consolidata e proficua collaborazione a Paolo Azzi ed al suo Staff di Corriamo per Un Sorriso, sempre parti integranti della manifestazione. Cogliamo qui l’occasione per ricordare ed invitare tutti coloro che volessero partecipare al loro raduno di fine annata, in programma domenica 22 ottobre a Stresa, a cui saremo presenti a dar man forte nella parte di staff, e magari con qualche vettura. Maggiori informazioni le potete trovare sulle loro pagine social”.

Un ultimo pensiero. “Un ultimo pensiero e grosso ringraziamento va rivolto a coloro che hanno materialmente ideato, creato e realizzato questo Remember, ovvero, in rigoroso ordine alfabetico, Andrea, Andrea, Chiara, Edi, Gabriele, Giovanni, Luca, Luca, Roberto e Silvana, senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe stato realizzato”.