Cimiteri a Biella: lunga lista di interventi di manutenzione del Comune tra rifacimento dei tetti e barriere architettoniche

"Tutti si fermano a guardare il verde, per carità, sicuramente stiamo lavorando e c'è ancora del lavoro da fare, ma ci sono anche tanti altri interventi di cui ci stiamo interessando, dei quali la gente non è al corrente ma che sono fondamentali. I nostri cimiteri è davanti agli occhi di tutti, sono messi male". Il riferimento è ai cimiteri di Biella e a parlare è l'assessore Gigliola Topazzo.

"Abbiamo davvero un importante lavoro da fare. Al momento abbiamo messo in programma solo i lavori più importanti, ma ce ne sono altri in attesa, una volta finiti questi - spiega l'assessore - . Prima di tutto interverremo a Chiavazza, dove verrà fatta la controsoffittatura dei loculi, quindi procederemo con il rifacimento dell'impermeabilizzazione del blocco dei loculi al cimitero urbano di via Piacenza. Solo queste due opere di manutenzione avranno un costo di 60 mila euro".

In programma il Comune ha però diversi altri interventi di manutenzione, come la sostituzione dei pluviali che sono stati rubati al cimitero urbano e ha richiesto il preventivo per il rifacimento del tetto del cimitero di Cossila San Grato.

"Si tratta solamente degli interventi più urgenti - conclude l'assessore - . Ci stiamo per esempio anche interessando delle barriere architettoniche, che in particolare al cimitero di Chiavazza non sono da poco e dobbiamo anche mettere mano al regolamento. Anche infatti a livello organizzativo c'è necessità di intervenire, anche per esempio per quanto riguarda le esumazioni e le estumulazioni. E poi siamo in attesa della riapertura del tempio crematorio che per la città è un altro servizio importante".