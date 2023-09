Biella come una giungla? Assessore Topazzo: “Tagli e potature sono partiti”

Via Donato al Villaggio Lamarmora, via Piacenza, via Salvo d’Acquisto, via Salvo D’Acquisto e la fontana Fons Vitae di viale Matteotti.

Queste le ultime segnalazioni arrivate alla nostra redazione sulla mancata manutenzione del verde a Biella.

Biella come una giungla? Per rispondere a questa domanda Newsbiella.it ha interpellato l’Assessore Comunale ai Parchi, Giardini ed Arredo Urbano Gigliola Topazzo.

“Tagli e potature sono partiti. – spiega Topazzo – Abbiamo iniziato con il taglio dell’erba nei giardini e sistemando le aree verdi di Corso 53° Fanteria. Siamo partiti appena abbiamo avuto le risorse aggiuntive, perchè quelle previste erano basse. I cittadini devono avere pazienza perché i lavori non possono essere effettuati tutti contemporaneamente. ”

“Quanto alle specifiche segnalazioni, – continua Topazzo – Via Donato è già stata sistemata, via Piacenza e via Salvo D’Acquisto saranno fatte a breve, e la Fons Vitae sarà sistemata sabato 30 settembre. Dopo il taglio dell’erba, ci saranno le potature delle piante, quelle delle siepi e la sistemazione dei cigli delle strade. Inoltre a fine anno sarà fatto un bando per interventi più strutturati e completi”.

Molti cittadini hanno inoltre segnalato la scarsa visibilità in alcune rotonde (ad esempio Piazza Adua) a causa dell’eccesso di verde: “Le rotonde – conclude Topazzo – sarà sistemate insieme alle potature delle siepi”.

