“BiDigital 2023”: torna a Biella l’evento dedicato all’innovazione

Una giornata dedicata al digitale e alle sue applicazioni innovative. Torna a Biella sabato 7 ottobre dalle 9,30 alle 18,30 negli spazi del Lanificio Maurizio Sella il “BiDigital”, l’evento organizzato da Sellalab, la piattaforma di innovazione del gruppo Sella, in collaborazione con BTrees, agenzia di comunicazione digitale.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione e completamente gratuito, rappresenta un’importante occasione di networking e dialogo: startup, imprese, liberi professionisti, studenti, curiosi e appassionati del mondo del digitale si potranno infatti confrontare con esperti e professionisti nell’ambito dell’innovazione, delle nuove tecnologie, della digital transformation e delle potenziali applicazioni nella nostra vita quotidiana.

Tema dell’edizione 2023 è “Nuove forme di intelligenza”. Grazie agli interventi di oltre 50 ospiti ed esperti del settore e a più di 40 ore di formazione, si analizzerà l’intelligenza e le sue caratteristiche, le distinzioni e le evoluzioni, le possibili forme in cui si rivelerà il futuro. Uno scenario in continuo divenire, che ha visto nella diffusione dell’intelligenza artificiale e del machine learning una strada piena di possibilità e interrogativi.

Tanti gli ospiti previsti durante la giornata tra cui il divulgatore digitale Rudy Bandiera, il social media manager di Taffo e presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager Riccardo Pirrone, il country lead di Canva Valentino Magliaro, cui si affiancheranno anche Mariella Borghi - Linkedin Top Voice attiva sui temi dell’AI - e Duccio Travaglini – Linkedin Top Voice per la NextGen.

Lo spazio all’interno del Lanificio Maurizio Sella accoglierà anche numerose start-up italiane: in collaborazione con la comunità Hi-Founders, sarà riservata un’area per conoscere i loro modelli di business e favorire incontri con gli imprenditori per sfruttare appieno le potenzialità dell’innovazione aperta.

Venerdì 6 ottobre, inoltre, i promotori di BiDigital incontreranno gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado di Biella presso l'Auditorium di Città Studi. Nel corso della mattinata di formazione, organizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella e S.B.I.R. Scuole Biellesi in Rete, verranno illustrate le diverse possibilità offerte dalla tecnologia, coinvolgendo studentesse e studenti nel percorso di trasformazione che sta attraversando il mondo del lavoro digitale.

All’evento parteciperà anche Würth Italia con la sua “Galleria del Metaverso” dedicata alla scoperta delle soluzioni più innovative che uniscono mondo virtuale e reale: uno spazio dove sarà possibile sperimentare le nuove tecnologie immersive e verranno mostrate le possibili applicazioni legate soprattutto al mondo del retail e dell’assistenza professionale. I visitatori avranno inoltre occasione di esplorare il mondo virtuale attraverso gli Oculus forniti da Pyramid Café.

L’incontro è gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bidigital-2023-661108191397

Sul sito www.bidigital.it è possibile consultare il programma completo dell’iniziativa e conoscere i relatori e le realtà presenti.