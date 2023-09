Armonia + e RICoNET, la rigenerazione urbana passa da Biella

Sono stati presentati a Palazzo Gromo Losa, splendido esempio di rigenerazione urbana realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, i progetti RiCoNET e Armonia+ che puntano a mettere in luce ed applicare le molte potenzialità per i territori di questi processi di valorizzazione e riqualificazione dell’esistente.

Armonia+ è il progetto messo a punto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e guidato dall’urbanista Elena Granata docente del Politecnico di Milano che così commenta l’iniziativa: “Nell’esperienza di ciascuno di noi c’è, a un certo punto della vita, l’incontro con la bellezza del paesaggio. Talvolta si tratta della bellezza stupefacente di un contesto esotico o di montagna durante un viaggio, talvolta la bellezza minuta e umile delle colline in una gita fuori porta e poi c’è la bellezza dei luoghi dove si è nati o dove si è scelto di passare una parte della vita. E immersi in quei luoghi che amiamo e con le persone con cui abbiamo deciso di stare vengono in evidenza le piccole cose che vorremmo cambiare, quelle che potremmo sistemare meglio, quelle che richiedono di metterci insieme agli amici della comunità per salvarle. Sono questi i progetti che il Bando Armonia + della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deciso di promuovere e di sostenere nei prossimi due anni. Progetti che reinventano il tema della bellezza in chiave locale, con un presupposto comune: un luogo è bello quando è vissuto, quando genera relazioni di comunità e si fonda sul rispetto e la cura da parte dei cittadini”.

Sono 8 i progetti sostenuto dal bando con uno stanziamento di 260.000 euro complessivi, 8 proposte molto varie, ma tutte accomunate da amore e cura per il Biellese. Una foresta galleggiante sarà il cuore del progetto di Better place, dove un parcheggio sarà trasformato in giardino aperto a tutti, un luogo di incontro per la cittadinanza e un angolo di verde urbano, in qualche modo naturale seppure all’interno del tessuto cittadino. Sarà realizzata una vera Floating Forest - fatta di moduli mobili che ospiteranno piante di differente specie, alcuni moduli saranno dedicati ad arredamento urbano, sedute e piattaforme utilizzabili dalle persone come luogo di relax, studio o lavoro, e altri ancora strutture multifunzionali per piccoli eventi, presentazioni, laboratori e concerti.

Una piccola foresta che ha funzione ecosistemica di assorbimento degli elementi inquinanti ma anche sociale, per fare stare bene le persone, in uno spazio prossimo alle loro abitazioni. Migliorare il mondo a partire dal cibo, è l’idea ispiratrice del progetto di Slow Food e che in collaborazione con l’azienda agricola Foodopia che opererà sui principi dell'agroecologia e della permacultura, svilupperà a Cascina Chioso di Villa Era un agrosistema innovativo, basato su un nuovo modo di interagire con la natura. Un sistema che avrà due cuori, uno produttivo ed uno ricettivo/sperimentale. Il primo comprenderà gli orti, la serra con il pollaio ed il vivaio delle piante da orto, il vivaio delle piante da frutta e degli arbusti. La seconda comprenderà il lago e la serra ricettiva immersa nella foresta giardino. Ai margini dei due centri il frutteto pascolo, la foresta commestibile, regno di noci e castagni, campi a trazione animale, prati da foraggio e zone completamente rinaturalizzate. Un progetto condiviso da una componente imprenditoriale e da un movimento non profit fondato su volontariato e promozione culturale.

Il borgo di Masserano, con il sostegno diretto del Comune di Masserano, sarà recuperato con l’arte e la creatività mettendo insieme talenti di giovani professionisti con la generosità degli abitanti e delle associazioni di volontariato locali. Il progetto prevede in particolare il recupero completo dell’area retrostante il Palazzo dei Principi, con azioni capaci di attivare una consapevolezza civica e una nuova cura dei luoghi e promuovere le potenzialità̀ della creazione artistica, nel ridisegno anche identitario del territorio e quale veicolo di valorizzazione culturale e artistica in un'ottica di lungo periodo.

Il piccolo comune di Vermogno vedrà la cooperazione di due progetti distinti: il Giardino fitoalimurgico che ridarà vita a terreni abbandonati nel territorio comunale e La via delle Rose, un’idea di bellezza che parte dalla cura di fiori e piante, che punteggeranno le vie del piccolo borgo, chiamando a collaborare tutti i cittadini e le associazioni locali. Il suggestivo paesaggio della Baraggia vedrà prendere vita alcuni percorsi artistici, immersi nella natura, consentendo di coniugare arte e movimento all’aperto con il progetto The Walk, Visioni Contemporanee; Borgo Urban Lab, in pieno centro storico di Biella, lavorerà sul piazzale di collegamento tra Biella Piano e Biella Piazzo, integrando la propria progettualità con quella dell’amministrazione e coinvolgendo giovani studenti. Con il progetto Riappropriamoci della Fornaca il Comune di Rosazza pone l’accento sulla necessità di rinnovare uno spazio, quello della Fornaca, che la furia della natura durante l’alluvione del 2020 ha spazzata via, non solo ricreando un luogo di aggregazione e di vita comunitaria, ma proponendo un progetto che vede nello spazio fisico il rigenerarsi della comunità intorno ad un paesaggio.

“Armonia+ è un progetto strategico che già sta dando i primi frutti e che rispecchia la volontà della Fondazione di agire in modo sinergico con il territorio contribuendo ad incrementarne le spinte alla rigenerazione – spiega il Presidente Michele Colombo – sono stati premiati progetti capaci di unire idee buone e concrete con le energie della comunità.” Il bando sarà anche punto di partenza per raccogliere buone idee e prassi innovative che orienteranno edizioni future. Accanto a d Armonia+ l’altro importante progetto attivo sul Biellese è RiCoNET presentato da Alessandra Faraudello, docente dell’Università del Piemonte Orientale che ha commentato “Tengo molto a ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per questa bellissima iniziativa dedicata alle azioni di rigenerazione territoriale del Biellese. Tra i vari attori che si fanno promotori dei processi rigenerativi si annovera certamente il ruolo della Fondazione, ad esempio tramite il bando Armonia+, affiancato da altri strumenti quali il ricorso alla progettualità finanziata con fondi europei come nel caso di RiCoNET - progetto per il quale rivesto il ruolo di Referente e Coordinatore Scientifico – risultato vincitore nell’ambito dei progetti Interreg Italia Svizzera (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Nella progettualità di RiCoNET, la Città di Biella ha rappresentato il territorio oggetto di studi e sperimentazioni rigenerative per il lato italiano. L’imperativo è ridurre il consumo del suolo, favorendo invece la riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio esistente, fornendo una nuova destinazione d’uso e fruibilità per i cittadini. RiCoNET ha agito sul territorio biellese attraverso numerosi strumenti quali workshop, tavoli tematici, atelier territoriali ed una piattaforma digitale Living Lab. Il concetto di rigenerazione vede e vedrà sempre più i cittadini come attori nei processi rigenerativi; per tale ragione RiCoNET, attraverso la piattaforma, ha incentivato e stimolato la partecipazione dei cittadini unitamente ai vari portatori di interesse ed i decisori politici per creare una “Regeneration Community” digitale. Il Living Lab è quindi di fatto un luogo di dialogo e confronto, aperto a tutti, sulle tematiche rigenerative del Biellese.

L’utilizzo di tali strumenti digitali ha permesso inoltre di stimolare la cosiddetta “cittadinanza attiva”, ovvero cittadini che, in accordo con l’Istituzione Pubblica, si fanno promotori della cura dei beni comuni. Per suggellare tale collaborazione, nell’ambito del progetto, è stato anche redatto il modello di Regolamento per la gestione e cura dei beni comuni. In sintesi, l’eredità del progetto sul territorio è rappresentata da: la redazione dei Toolkit di progetto ovvero volumi contenenti le linee guida sugli strumenti rigenerativi esistenti, aspetti normativi, modelli e casi studio; la formazione erogata attraverso specifici corsi dedicati ai Funzionari Pubblici ed ai Professionisti, sui temi della pianificazione sostenibile e gestione dei beni comuni unitamente alla valutazione degli impatti sociali delle azioni rigenerative; in ultimo, la già menzionata piattaforma digitale Living Lab di progetto ed il modello di Regolamento per la gestione e cura dei beni comuni. Le conclusioni del convegno sono state affidate all’Arch. Alberto Panzanelli della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha ricapitolato i punti salienti e messo in luce i possibili sviluppi futuri delle iniziative.