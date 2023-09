Miciolandia, sabato l'inaugurazione della nuova sede

In tutte le stanze ci sarà la filodiffusione per la musicoterapia, telecamere per avere i mici sotto controllo, sarà tutto nuovo e super funzionale nella nuova sede di Miciolandia che sarà inaugurata sabato 30 in via Sabadel al civico 6.

L'appuntamento è per tutti sabato e domenica dalle 9 alle 19.

Non ci saranno gabbie, i mici saranno liberi di vivere nel loro nuovo ambiente, e nella "stanza delle Fusa" i bambini con disturbi specifici dell' apprendimento e dello spettro autistico potranno fare attività di socializzazione e cat therapy.