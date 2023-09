Rhythmic School mantiene il podio a Saluzzo: gli ultimi aggiornamenti FOTO

Fine settimana trionfale per la Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya a Saluzzo, nella prima prova del campionato regionale FGI Gold di specialità. Quattro primi posti, tre secondi e un terzo, il bottino delle RSgirls nelle prove individuali:

La prima a scendere in pedana, sabato pomeriggio, è stata Camilla Lozito nella categoria senior, per lei una medaglia di bronzo con un’ottima prova alla palla. Nella giornata di domenica sono scese in campo, nella categoria allieve di seconda fascia, Bravaccino Ginevra, che ha conquistato due splendidi primi posti a clavette e nastro ed Elena Pavanetto impegnata alla palla, dove ha conquistato l’oro e al nastro l’argento, a pochi decimi dalla compagna. Nella categoria junior2 ha gareggiato con determinazione Giulia Sapino, ottenendo l’oro al nastro e l’argento alle clavette. A concludere le performances individuali delle RSgirls, nella categoria junior3, Matilde Sabattini che otteneva un ottimo secondo posto alle clavette. Sabattini e Lozito nella gara a coppie, che concludeva la manifestazione e prevedeva gli attrezzi cerchio e palla, hanno ottenuto un quarto posto. Risultato accettato con un po' di rammarico, in quanto dopo aver fatto due terzi dell’esercizio, in modo perfetto, incappavano in un fuori pedana che pregiudicava la loro prova impedendo, in questo caso, la loro presenza sul podio.

Ad accompagnare le atlete in gara nella due giorni saluzzese la DT, Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk, che commentano le performances delle loro assistite: Le cinque ragazze in gara hanno effettuato delle ottime performances individuali, salendo sul podio e di questo siamo particolarmente soddisfatte, mentre nella gara a coppie sono incappate in alcuni errori che hanno limitato fortemente le loro potenzialità. Fra due settimane ci sarà la seconda ed ultima prova del regionale a Biella, cercheremo in quell’occasione di ribadire, se possibile, le posizioni di vertice conquistate nell’individuale e di migliorare la performance della coppia che ha dimostrato di valere, senza errori, i primi posti della classifica. Come di consueto - concludono le tecniche – torneremo in palestra a lavorare con cura ed umiltà, cercando di ottimizzare le nostre routine, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, con la consapevolezza di essere sulla buona strada per cercare di ambire a conquistare ottimi risultati”.

La Rhythmic School presente a Vigliano, Festa di San Michele e sabato in piazza Martiri della Libertà a Biella, con l’evento “cittadella dello sport” promosso da Comune di Biella e Terra della Lana, ricorda che sono partiti da pochi giorni i corsi di avvicinamento alla Ginnastica Ritmica, rivolti a tutte le bimbe/ragazze dai 4 anni in su: il martedì ed il giovedì, dalle 17:30 alle 18:30. Mentre, preceduti dall’open day alle ore 16:00 di sabato 30 settembre, partiranno dal prossimo 2 ottobre i corsi di Fitness rivolti ad adulti, terza e quarta età: tutti i corsi targati Rhythmic School si svolgono presso il palazzetto dello sport di Candelo. Nella serata di lunedì, presso la sala consigliare del comune di Mongrando, in occasione del consiglio comunale, il Sindaco Antonio Filoni e l’assessore allo sport Daniele Calligaris hanno premiato Tatiana Shpilevaya per i suoi meriti sportivi e sociali significati anche con l’importante attribuzione della Palma di bronzo al merito tecnico,da parte del Presidente del Coni Giovanni, Malagò.