Regionali 2024, Noi Moderati per il Piemonte si presenta

Il "battesimo" del progetto del centrodestra per le elezioni regionali del 2024 ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 settembre, all'Nh Santo Stefano, dove in una sala affollata l' On. Maurizio Lupi ha esposto i motivi per cui l'attuale presidente Alberto Cirio è il candidato migliore alle prossime elezioni.

"È importante capire - ha esordito Lupi - come ancora oggi la politica con la P maiuscola non allontana ma avvicina. Qui in Regione - ha aggiunto, all'indirizzo del presidente Cirio - abbiamo avuto un esempio di buon governo, fatto di serietà e di responsabilità in cinque anni non facili, soprattutto pensando al Covid”, ha affermato Lupi. Parole che il presidente Cirio ha ricambiato con un ringraziamento: “Grazie di questo messaggio che mi state lanciando. Ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi in modo ragionato. Per me è un orgoglio vedere Lupi che viene qui da Roma per questo motivo”.

Hanno partecipato per il Biellese gli esponenti locali del partito, il coordinatore provinciale Valerio Novo Basso e Luca Mantio. "Il lavoro sul territorio è appena cominciato - afferma il coordinatore - e vogliamo coinvolgere cittadini e amministratori locali che siano interessati ad un modo di politica dove l'obiettivo sia la risposta ai bisogni dei cittadini senza ideologie o preconcetti. Sappiamo che sul territorio ci sono molte persone impegnate in questa direzione, vogliamo unire queste diverse sensibilità.""Noi Moderati per il Piemonte" sarà ufficialmente presente con una propria lista alle Regionali ed è pronta a sostenere la candidatura del presidente uscente Alberto Cirio.