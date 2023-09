“VocInsieme” di Graglia in concerto con “La Ginestra” di Savona e “Poireax Vocal Ensemble” di Cervere

Sabato 30 settembre alle 21 nella Chiesa della Santissima Trinità a Biella, è in calendario il concerto di “VocInsieme” di Graglia su invito della locale Confraternita. Ospiti dell'evento saranno il Coro Femminile “La Ginestra” di Savona ed i “Poireax Vocal Ensemble” di Cervere (CN) che terremo a battesimo.

Il Gruppo Corale “VocInsieme” è nato nel dicembre del 2005 a Graglia, da coristi già attivi nel ricco panorama Biellese e sotto la direzione del maestro Alessandro Oliaro. Dopo un periodo iniziale di assestamento (dagli 11 coristi iniziali si è passati a 14 con l’inserimento di alcune giovani voci) il gruppo ha esordito nella primavera del 2008; in seguito si è stabilizzato sugli attuali 9 elementi che nel 2020 hanno festeggiato, in sordina causa covid, i primi 15 anni. L’attività del Vocinsieme è caratterizzata da un approfondimento delle possibilità e delle capacità vocali dei coristi, sia singolarmente che nel suono d’assieme, e da una ricerca sugli aspetti interpretativi dei brani. Il repertorio, inizialmente costituito da brani popolari della tradizione italiana, nell’ultimo periodo si è ampliato spaziando nel genere e nei vari periodi musicali, sia italiani che stranieri, armonizzandoli per voci maschili.

Il Coro Femminile “La Ginestra” di Savona è invece nato nell’ottobre 1983 sotto la direzione del Prof. Romano Scorza. Nel corso degli anni il repertorio del coro, eseguito a cappella, si è profondamente rinnovato, aggiungendo ai canti di montagna, dialettali e sacri anche brani gospel, spiritual, canti di ispirazione moderna e colonne sonore. Nella sua lunga attività, il Coro si è esibito in diverse Regioni italiane ed in Francia, partecipando a rassegne corali. Attualmente è diretto dal M° Michela Calabria.

Il “Poireax Vocal Ensemble” di Cervere (CN) è un gruppo di giovane formazione nato nel 2022, un progetto corale sui generis che nasce dall'esigenza, da parte degli studenti della classe di canto del M° Sara Lacitignola, di cimentarsi in un'esperienza di musica d'insieme. L'organico è stato completato con coristi esperti, anche loro predisposti ad una particolare attenzione alla cura della propria vocalità. Sotto la direzione del M° Daniele Bouchard, il PVE si propone di sperimentare un repertorio corale brillante, costituito da musiche d'autore e brani inediti composti appositamente per le caratteristiche del gruppo con una scrittura vocale non del tutto convenzionale.