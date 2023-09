“Segnali in codice”, i misteri italiani irrisolti secondo Gabriele Barberis - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

“Segnali in codice” è il romanzo del giornalista biellese, ed attuale Caporedattore della Politica del “Il Giornale”, Gabriele Barberis, che ieri, lunedì 25 settembre, è stato presentato alla Biblioteca Civica di Biella.

“Segnali in codice” è la storia di un giovane giornalista che acquisisce un documento segreto che potrebbe sconvolgere la vita politica italiana, portare ad importanti pene detentive e rovesciare tutto il sistema. Da qui un intreccio di personaggi in un thriller politico-giudiziario che fotografa un non edificante mondo dei media, e racconta di misteri non risolti.

“Con questo libro – dichiara Barberis – faccio intendere che i misteri italiani ci sono, ci saranno, e non verranno mai risolti. Non ho la pretesa di risolvere misteri, né di portare tesi. Il lettore si farà un’idea. Il documento segreto di cui parla nel libro esiste, non è mai uscito e non uscirà mai”.

Ad accompagnare Barberis nella sua presentazione, Enzo Ghigo, ex Presidente della Regione Piemonte ed attuale Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. “Segnali in codice” – afferma Ghigo - è un romanzo attendibilissimo dal punto di vista storiografico , che ripercorre momenti bui di questo paese, e che racconta il bisogno quotidiano degli Italiani di avere dei misteri”.

Sono intervenuti durante la serata il Sindaco di Biella Claudio Corradino, l’Assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino, l’Onorevole Roberto Pella e l’ex Ministro Lucia Azzolina