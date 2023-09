Pray, ultime occasioni per vedere gli spettacoli alla Fabbrica della Ruota

Domenica 1° ottobre sarà l’ultima occasione per partecipare alla visita teatralizzata, condotta da Sofia Parola e Frankino Bertuzzi di Ars Teatrando, alla simbolica rappresentazione della “Strada della lana” allestita al primo piano della “Fabbrica della ruota” di Pray. I gruppi partiranno alle ore 15,00, alle ore 16,00 e alle ore 17,00. Sarà possibile visitare il nuovo settore dedicato al tema del paesaggio laniero.

Al piano terreno è allestita la mostra "Biellettrico 1882-1962: dalla prima scintilla all'ENEL", curata da Danilo Craveia. Le due iniziative si collocano all’interno del programma Woolscape, il progetto volto alla valorizzazione del paesaggio della lana in chiave turistico-culturale sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per le visite teatralizzate è consigliata, anche se non obbligatoria, la prenotazione telefonando in ore mattutine allo 015 766221 o scrivendo a fabbricadellaruota@gmail.com