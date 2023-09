Masserano, una domenica dal sapore “Ottocentesco” al Palazzo dei Principi FOTO

Domenica scorsa 24 settembre in occasione dell’evento “Patrimonio in vita: il Principato di Masserano Vive” organizzato dal Polo Museale Masseranese, il Gruppo Storico Culturale amatoriale no profit “Viaggio nell’Ottocento”, ha avuto l’onore di poter intrattenere i visitatori nelle splendide stanze del Palazzo dei Principi di Masserano.

All’ingresso del palazzo una coppia di figuranti del Gruppo ha accompagnato i visitatori all’interno, dove le sapienti guide hanno illustrato la storia del casato. In ogni stanza sono state organizzate delle scene di vita quotidiana dell’epoca: una giovane damigella che dipinge un mazzo di fiori tenuto in mano da una nobildonna, due cavalieri intenti in una partita a scacchi, durante la quale venivano organizzati accordi d’affari. Non poteva mancare una dama che recitava una poesia, la quale trasmetteva con le sue parole un brivido d’effetto.

In un’altra sala dame intente al ricamo, dialogavano fra loro raccontando aneddoti e pettegolezzi dei salotti bene dell’epoca. Alle 17, nella Sala dello Zodiaco, uno stupendo concerto di Arpa e Clarinetto delle artiste Maria Teresa Carlevato e Gabriella Chiarletti hanno allietato i visitatori con un ricercato repertorio. Per il Gruppo Storico Culturale “Viaggio nell’Ottocento” è stata un’altra illustre occasione di potersi ripresentare al pubblico; il Gruppo ricomposto da meno di un anno, sta avendo un successo inaspettato, molti sono gli inviti ricevuti, e l’interesse suscitato per la sua unicità, ha destato tra enti ed istituzioni un importante riconoscimento . Ricordiamo che gli abiti, sono cuciti a mano, con dovizia di particolari ispirandosi a fonti iconografiche e documenti storici, in particolare riferiti al periodo compreso fra il 1840 e il 1860.

A tale proposito pare importante evidenziare la meticolosa cura e precisione delle sarte per la scelta delle stoffe, dei colori, degli accessori e degli ornamenti , dei gioielli e delle acconciature, di pregevole realizzazione conforme ai canoni del periodo storico. I prossimi eventi del Gruppo saranno i seguenti: sabato 30 settembre alle ore 16,30 saranno a Bianzè, in occasione della presentazione dei corsi di UNITRE. Faranno da cornice alla rappresentazione “Voila’ CAVOUR - L’EPOPEA DEL CANALE, L’AMORE E LA SUA TERRA” a cura dell’associazione L.E.R.I. CAVOUR ODV. Evento organizzato da Unitre di Bianzè con il Patrocinio del Comune di Bianzè; il 25 novembre in occasione del 150° anniversario della nascita di S.M la Regina Elena di Savoia, saranno presenti a Vicoforte (CN), evento che vedrà la partecipazione di S.A.R: Emanuele Filiberto di Savoia, Principe di Piemonte e di Venezia.