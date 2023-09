Incidente di Arborio: la vittima è un addetto Fidelitas. Aveva 38 anni

E' stato riaperto solo nella serata di lunedì il tratto della provinciale tra Greggio e Arborio teatro dell'incidente mortale avvenuto in mattinata.

A perdere la vita è stato Giuseppe Nigro, 38 anni, che aveva appena terminato il proprio turno di lavoro come metronotte della Fidelitas. La vettura sulla quale viaggiava è stata schiacciata da un camion, che trasportava candeggina, uscito di strada. Ribaltandosi, il mezzo ha travolto il veicolo e per Nigro non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale di Vercelli.

Per tutta la giornata di lunedì la viabilità della zona ha subito pensati ripercussioni: il personale dei Vigili del Fuoco ha lavorato a lungo per la bonifica della zona teatro dell'incidente e per il recupero della pesante cisterna.