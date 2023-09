Dal Nord Ovest - Si ribalta un camion di riso: autista in ospedale e strada chiusa

Incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, nel pomeriggio di martedì, sulla SP 11 nel comune di Tronzano.

Dalle 14 circa, squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale e del distaccamento volontario di Santhià, sono al lavoro per il ripristino della viabilità dopo che un mezzo pesante trasportante riso, per cause al vaglio dei Carabinieri di Santhià, si è ribaltato, incastrando l'autista all'interno della cabina di guida.

Il personale intervenuto ha provveduto all'estrazione del ferito, poi affidato al personale sanitario del 118, e alla messa in sicurezza del mezzo e della zona. L'autista è stato trasportato in ospedale a Vercelli per le cure del caso. La strada è tuttora chiusa per le operazioni di recupero del mezzo e del carico.