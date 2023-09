Ubriaco quasi 4 volte oltre il limite si schianta contro un camion, agli agenti: “Non l'ho visto”

Tasso da record per un automobilista biellese, rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 25 settembre.

Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 22.40, sul Ponte della Tangenziale, a Biella, un 39enne avrebbe terminato la sua corsa contro un camion in sosta, impegnato in alcuni lavori e opportunamente segnalato con i cartelli. L'impatto è stato devastante, data la velocità sostenuta del veicolo, e l'auto è andata completamente distrutta.

Il conducente è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sarebbe di 5 giorni la prognosi riportata dall'uomo, raggiunto poco dopo in ospedale dagli agenti delle Volanti.

Agli stessi avrebbe dichiarato di non aver visto il camion. Sottoposto agli accertamenti di rito, sarebbe stato trovato positivo con l'etilometro, con un tasso alcolemico pari a 2,20 g/l, quasi quattro volte oltre il limite consentito. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente di guida e il sequestro del mezzo.