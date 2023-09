Forestale, controllati 15 cercatori di funghi: multato un 79enne per oltre 100 euro

Weekend di controlli nei boschi del Biellese. A svolgere il servizio di pattugliamento sul territorio i militari della Forestale di Biella, Sordevolo e Pray che hanno sottoposto ad accertamenti 15 cercatori di funghi. In un caso, è scattata la sanzione amministrativa.

È successo a Callabiana, nei giorni scorsi, dove un 79enne di Biella è stato multato per oltre 100 euro poiché non aveva il titolo abilitativo per la raccolta. Dentro al cestino, è stato trovato un porcino. Nel complesso, però, i biellesi si sono dimostrati ligi alle normative vigenti.