Gaglianico, nuove panchine e tavoli da picnic nei giardini di Piazza della Repubblica

Nei giorni scorsi sono state ritinteggiate e rimesse a nuovo le panchine del giardino grazie ad un progetto di lavoro volontario per interventi di utilità pubblica. Nel contempo sono stati posizionati due tavoli “picnic” per favorire momenti di socialità all’interno dei bei giardini sarà, inoltre, garantito l’utilizzo a persone con ridotta mobilità facendone isole di quiete e condivisione davvero inclusive.

Inoltre questi arredi sono completamente sostenibili dal punto di vista ambientale in quanto realizzati con plastica proveniente 100% da riciclo. “Sono stato sollecitato più volte da cittadini che chiedevano spazi idonei per poter leggere il giornale, giocare a carte, giochi di società o organizzare feste di compleanno - dichiara il sindaco Paolo Maggia - per questo insieme alla Giunta Comunale abbiamo immaginato queste “isole” composte da ampi tavoli dotati di panchine per poter godere al meglio di momenti di comunità all’interno di uno spazio verde”.