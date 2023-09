"Biella, il Comune mette in vendita le quote de I Faggi", Corradino: "Scelta imposta dalla legge"

"Biella, il Comune mette in vendita le quote de il Circolo I Faggi" Leggi l'articolo qui. Questo il titolo dell'articolo pubblicato oggi martedì 26 settembre dal vostro quotidiano on line in cui si evidenzia che: "Il Comune di Biella si è espresso a favore della dismissione delle partecipazioni societarie detenute nel circolo I Faggi SPA. E ora procede alla loro vendita".

Il Comune di Biella, contrariamente a quanto asserito, sta attuando un'espressa previsione normativa e, nello specifico, l'art 4 del Dlgs 175/2016 smi che recita " Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Ai sensi poi dell'Art. 20, stesso decreto, avente ad oggetto la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" le Amministrazioni Pubbliche devono effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione degli asset societari che non hanno la finalità sopra citata.

"Scritto così l'articolo farebbe pensare alla volontà di non avere rapporti con il circolo di via Ramella Germanin – spiega il sindaco Claudio Corradino -. Ma non è affatto così. La scelta di porre in vendita le quote è imposto dalla legge. Questo non cancella assolutamente i rapporti che si sono creati con la nuova dirigenza de I Faggi, con i quali collaboriamo in svariati ambiti”.