Autocarrozzeria Lanza, a Gaglianico la festa di 3 generazioni, FOTO e VIDEO

Una grande festa quella di venerdì 22 settembre in occasione dei 60 anni di Autocarrozzeria Lanza di Gaglianico.

Un’impresa di famiglia fondata nel 1963 da Silvano Lanza, in cui nel 1996 è entrato il figlio Marco, e dove oggi lavora la terza generazione con i suoi figli, Matteo di 23 anni ed Alessandro di 20

“Fino da quando aveva 13 anni mio papà Silvano - racconta il titolare Marco Lanza - ha sempre lavorato nel settore auto. Nel 1963 si è messo in proprio aprendo una piccola carrozzeria qui a Gaglianico, dove è sempre rimasta per questi sessant’anni. L’azienda è cresciuta grazie alla precisione ed alla passione di mio papà, faro di questi valori, che ha insegnato a me ed io ai miei figli”.

In questi 60 anni Autocarrozzeria Lanza è stata sempre all’avanguardia. “Papà ha sempre guardato lontano mantenendo la tecnologia. - continua Marco – Ora la nostra attività, seguendo queste orme, si avvale di strumentazione e macchinari ad alta tecnologia 4.0 oltre ad uno staff qualificato e sempre aggiornato".

Tanti i personaggi, i colleghi, i protagonisti del mondo auto biellese, che non hanno voluto mancare alla festa dei 60 di Autocarrozzeria Lanza, un appuntamento carico di emozioni, sentimento e riconoscenza nei confronti di chi ha iniziato questa bellissima storia imprenditoriale.

“Ho voluto questa festa per la nostra azienda, - dichiara Marco Lanza - forse la carrozzeria più longeva del Biellese, che è sempre stata della nostra famiglia ed è sempre rimasta nello stesso posto. Quindi ho voluto questa festa per ricordare i 60 anni e le tre generazioni della nostra storia”.

Autocarrozzeria Lanza è sul sito www.autocarrozzerialanza.it

http://www.autocarrozzerialanza.it