Per le foto-adozioni di Bulli e Pupe con la Coda ecco Giulio, Tabù e Sally, FOTO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta 3 cuccioli, vaccinati e dotati di microchip, ospiti della loro struttura.

Ecco Giulio, un super cane, è un bellissimo Rottweiler di 6 anni, non ha pedigree, è castrato, vaccinato e chippato. Dolcissimo con le persone, molto educato, abituato alla vita in casa, si cerca per lui adozione come figlio unico.

Poi c'è Tabù, un cane meraviglioso, dal carattere solare giocherellone e amichevole con tutti, gatti compresi. Ha dieci anni, ma ha la sua energia e la simpatia lo fanno sembrare un cucciolotto: regalategli una palla, giocate con lui e vi amerà per sempre. Tabu aveva un papà che lo amava immensamente, con cui ha fatto un sacco di esperienze...hanno viaggiato insieme in mezzo mondo, ma il destino è crudele e a dicembre dell'anno scorso il suo Simone con soli 45 anni è morto davanti ai suoi occhi. Tabù è una taglia media, vaccinato, castrato, chippato e davvero meraviglioso. Vorremmo tanto che tornasse ad avere una bella famiglia.

Sally è una bellissima cucciolotta di 1 anno, ha una famiglia, ma la sua mamma umana si è ammalata e non riesce più a camminare, n'è a tenerla al guinzaglio....Sally abita in appartamento e per il momento un'amica si è offerta di portarla fuori, ma può farlo solo per un breve periodo e la situazione non può migliorare e quindi per il bene di questa piccola si cerca urgentemente una nuova famiglia, per evitare possa finire in un rifugio. Pensate che dolore per lei da una casa ad un box....Sally pesa 16 kg circa, è chippata, vaccinata, dolcissima e super intelligente, si relazione benissimo con i suoi simili, non ha problemi con i gatti e convive con un bambino. Insomma è una cagnolina super, aiutiamola affinché la permanenza da noi sia solo un breve passaggio, non spacchiamo il suo cuore.

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/ oppure contattare Lorenza al numero 348 9380804, o Silvia al numero 340 9087029.

La mail di riferimento è bulliepupeconlacoda@gmail.com