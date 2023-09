Via della Vittoria a Chiavazza, la segnalazione di un lettore: "Il tombino si solleva...attenzione"

Gentilissimi, sono S.A. residente in Biella Chiavazza via Della Vittoria. Vi scrivo perché come potete notare dalle immagini allegate, in corrispondenza del mio numero civico o poco più in là, c’è un tombino dove non esiste più l'asfalto perimetrale, praticamente si solleva……Questa segnalazione era già stata fatta più volte mesi fa al Comune, che aveva applicato un semplice sacchetto di asfalto a freddo che si è sciolto come neve al sole. Considerata l'intensa percorribilità di questa strada, il mio consiglio è quello di intervenire al più presto in maniera efficacie al fine di eliminare un pericolo costante oltre che ad un rumore assordante ogni qualvolta transita una macchina sopra lo stesso.

Lo scorso anno era stata asfaltata praticamente tutta via Della Vittoria tralasciando gli ultimi 100 metri, che oltre al tombino in questione, continuano a presentare piccoli tratti con palesi irregolarità...