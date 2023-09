Casapinta: Una giornata di inaugurazione per un paese in continuo movimento

Dopo la ristrutturazione del parco giochi del paese, la creazione di un Murales in frazione Vesco e la realizzazione di una mostra nel salone polivalente, Casapinta in gran festa, il 30 settembre, per inaugurare le opere compiute dai volontari con tanta dedizione. Il ritrovo è alle 16 in piazza della Chiesa da dove si partirà per visitare i tre luoghi. Tutti i bimbi riceveranno una sorpresa.