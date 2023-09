Tennistavolo Vigliano, Gabriele Mussa si laurea campione del torneo regionale di 5° categoria

Prosegue col botto la stagione agonistica del Tennistavolo Vigliano. Dopo le belle prestazioni della settimana scorsa, gli alfieri Giacomo Cenedese e Gabriele Mussa continuano a regalare soddisfacenti emozioni e sono protagonisti nel Torneo Regionale di Torino, disputato ieri, domenica 24 settembre. Entrambi giocano in 5° e 4° categoria.

In 5°, 73 atleti ai nastri di partenza: inserito nel girone 2, Cenedese accede al tabellone con un successo e una sconfitta ma viene eliminato 3 a 2 nel 1° turno, al termine di una bellissima partita. Mussa, invece, si aggiudica senza problemi le due gare del girone 5. Non solo: infila una dopo l'altra sei vittorie di fila battendo in finale 3 a 1 Caselli e si laurea campione del torneo regionale di 5° categoria.

58 iscritti, invece, al torneo di 4°, dove Cenedese nulla può contro avversari di livello. “Nonostante i ko – commenta il tecnico Adrian Panaite – sta crescendo benissimo da un torneo all'altro e presto si toglierà grosse soddisfazzioni”. Mussa si conferma inarrestabile anche nella 4° categoria. Giunto al tabellone, offre prove sontuose ma è costretto ad arrendersi agli ottavi per mano di Boero. “Più di così non si poteva chiederli – sottolinea il tecnico del Tennistavolo Vigliano – Ottima prestazione”.