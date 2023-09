Tennis Tavolo, weekend di tornei e manifestazioni promozionali con TT Biella

E' stato un weekend di tornei e manifestazioni promozionali per TT Biella.

Simone Cagna vittorioso sabato a Trento. Nella giornata di sabato, a Trento, si è disputato un torneo Open Assoluto in cui hanno gareggiato Simone Cagna e Vincenzo Carmona, titolari della squadra di B1 del TT Biella. Simone Cagna, partito quale prima testa di serie, ha confermato in pieno il pronostico, centrando, alla prima uscita, il bersaglio pieno, nonostante l’agguerrita concorrenza, composta da ben sei atleti di seconda categoria presenti ai nastri di partenza. Dopo un girone superato con facilità, al primo turno della fase ad eliminazione diretta il bravissimo atleta biellese trova Dernini; poi, nei quarti batte il compagno di squadra Vincenzo Carmona; quindi, in semifinale supera il bresciano Moras, per finire in bellezza con la vittoria sul portacolori del Sud Tirol, Endrizzi (7/-4/6/4).

Per Vincenzo Carmona, un vero peccato lo scontro “fratricida”, avvenuto troppo presto a livello dei quarti. Simone Cagna sta attraversando un ottimo periodo di forma, confermato anche nella giornata di sabato. Nel girone, infatti, ha vinto con sicurezza le quattro partite disputate, tra le quali quella contro Cerea (-14/10/5/5), portacolori del “Villa Romanò”, prossimo avversario del TT Biella nella partita d’esordio del prossimo campionato di B1.

Buoni risultati di 4 atleti del TT Biella domenica a Cernusco sul Naviglio Sabato e domenica, a Cernusco sul Naviglio si è disputato un imponente torneo open che ha visto ai nastri di partenza ben 522 atleti. Alla gara di quarta categoria, con 126 partecipanti, si sono presentati anche quattro atleti del TT Biella: Fabio Cosseddu, Matteo Passaro, Mattia Noureldin e Tommaso Sorrentino. I risultati, anche alla luce del notevole livello tecnico, sono stati positivi. Solamente Mattia Noureldin, che è, attualmente, un atleta di quinta categoria, non supera il girone iniziale, nonostante la bella vittoria sul Azzurra Marinelli, battuto da Bini e Calzaferri.

Fabio Cosseddu, con due vittorie, su Pusineri e Alfieri e la sconfitta per mano di Aparo, supera il giorne iniziale; al primo turno del tabellone finale compie un vero exploit, superando in rimonta l’atleta di lungo corso Ciceri (-9/-7/9/7/7), per poi essere sconfitto da Accorsi nel turno successivo. Matteo Passaro, con le tre vittorie nel girone, su Camporeale, Taglioretti e sulla camuna Tognali (-10/11/10/-5/12) “passa da primo”, ma è poi eliminato dalla seconda fase battuto dal giovane Candida. Anche per Tommaso Sorrentino, nel girone, due belle vittorie su Ruggieri e De Crescenzo ed una sconfitta, Terzo; anche per lui risulta però fatale il primo turno del tabellone, con la battuta d’arresto ad opera del bresciano Aparo.

Manifestazioni di promozione sportiva. Il fine settimana è stato ricco di impegni anche per il gruppo dirigente del TT Biella. Sabato, a Biella, in piazza Martiri della Libertà, alla “Cittadella Biellese dello Sport”, organizzato da “Terre della Lana” con il patrocinio del Comune di Biella, era presente anche lo “stand” della società, per promuovere, unica in provincia, l’attività del Tennistavolo. Per l’intera giornata, moltissime persone, di tutte le età, si sono cimentate nell’area di gioco predisposta, sfidando anche i giovani atleti del TT Biella.

Domenica, invece, organizzata dal gruppo “Tutti insieme per la vita”, si è svolta ai giardini Zumaglini la ventiduesima edizione della “Festa dei Bambini”, finalizzata a raccogliere risorse per le iniziative del Fondo Edo Tempia. Tra le varie postazioni era naturalmente presente anche quella del TT Biella, che ha riscosso notevole successo tra i numerosi bambini, che si aggiravano curiosi delle varie attività loro proposte.