Tennis: I Faggi volano in Serie C

Il Circolo dei Faggi ha partecipato quest'anno al campionato D1 con una rappresentativa composta esclusivamente dai suoi agonisti capitanati dai maestri Fabrizio Coviello e Massimo Rossi.

Elenco Team I Faggi.

Buscaglione Pietro class. 2,7

Rossi Massimo class. 2,7

Bertagnolio Pietro class 2,8

Carpano Cesare class 2,8

Carpano Riccardo Federico class 3.1

Meirone Lorenzo class 3,1

Rossi Riccardo class 3,1

Bardelle Francesco class 3,2

Vola Matteo class 3,2

Dopo aver superato il girone eliminatorio la squadra dei Faggi e approdata al tabellone regionale che ha visto la sua conclusione nella giornata di sabato con la disputa della finale contro il DLF di Alessandria.

L'incontro è stato particolarmente combattuto come dimostra il fatto che dopo le 6 partite previste il risultato era ancora in parità.

Si è quindi disputato il doppio di spareggio che si è concluso con una bella vittoria della coppia Biellese composta da Massimo Rossi e Cesare Carpano.



Con la Vittoria di sabato la rappresentativa dei Faggi si aggiudica così il titolo regionale di D1 e guadagna la promozione in serie C per la prossima stagione.

Da rimarcare il fatto che il risultato conseguito è stato ottenuto con atleti giovanissimi e senza far ricorso al tesseramento di atleti esterni

Un risultato che corona l’ottimo lavoro svolto da Fabrizio Coviello, responsabile della sezione agonistica, dai suoi collaboratori maestri e preparatori atletici e che conferma la validità del metodo di preparazione adottato dalla scuola del Circolo I Faggi.

Siamo orgogliosi di questo risultato che, insieme alla seconda edizione del Torneo internazionale Under 16, dimostra l’impegno da parte de I Faggi verso i giovani; un’ obiettivo che abbiamo sempre avuto fin dall’inizio, che con tenacia abbiamo perseguito e che continueremo a sviluppare grazie all’aiuto delle aziende, dei sostenitori che credono nel progetto I Faggi.

Questo successo importantissimo lo vogliamo considerare come il punto di partenza da cui potremo, insieme a chi vorrà condividerlo, costruire una grande storia di sport giovanile Biellese.