Sportivamente insieme, ancora una volta è una grande festa per tutto il Biellese

“Sportivamente insieme”, la manifestazione dedicata alle ragazze e ai ragazzi con disabilità è stata ancora una volta una gran festa.

La manifestazione, organizzata dai club di servizio della provincia (Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo Lions Bugella Civitas, Rotaract, Rotary Biella, Soroptimist), con Panathlon in cabina di regia per la parte sportiva, è giunta quest’anno alla sua 18ª edizione. «Sempre con tanto entusiasmo - dice Raffaella Bilotti del Panathlon che ha curato la regia con Gigi Marino ed Ercole Passera - i ragazzi hanno giocato suddivisi in gruppi fino all’ultima pallina da golf a disposizione, alla boccia per il punto decisivo, chiedendo agli istruttori ancora un po’ di tempo prima di finire la giornata e riporre palloni, bastoni, frecce».

A Verrone, presso il Centro Sportivo Cedas Lancia, realizzata con la collaborazione del presidente Liborio Schillaci e della sindaca Cinzia Bossi, una giornata all’insegna dello sport per un’offerta sportiva multidisciplinare con calcio, pallavolo, bocce, tennis e golf e ancora il tiro con l’arco. Con l’aiuto di alcuni studenti del Liceo Sportivo dell’Iti «Q. Sella» di Biella. Terminati i giochi, un po’ di canzoni lanciate verso lo splendido cielo azzurro domenicale e poi le premiazioni, a cura dei vari presidenti dei club e la foto di gruppo finale hanno decretato la fine del diciassettesimo appuntamento e sancito l’arrivederci al prossimo anno per un rinnovata e occasione d’incontro.