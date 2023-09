Scacchi Club Valle Mosso apre le porte ai nuovi arrivati

Lo Scacchi Club Valle Mosso propone, a partire dal prossimo 5 ottobre, un Corso di Scacchi indirizzato a chi, non avendo mai giocato a scacchi, voglia conoscere le regole del gioco e a chi, pur conoscendo più o meno bene le regole di movimento dei pezzi, non abbia mai approfondito tutte le tematiche correlate.

Il corso si terrà nella nuova sede di Biella dello Scacchi Club Valle Mosso, operativa da circa tre mesi in via Mazzini, 16 (a fianco del cinema omonimo) per otto lezioni, ogni giovedì sera dalle 21:00 alle 22:30, fino al 30 novembre (con esclusione del 2 novembre). È un’occasione per scoprire un gioco avvincente, competitivo e mentalmente stimolante, che affianca allo sviluppo di concentrazione, capacità decisionale, memorizzazione e creatività, un aspetto agonistico nel quale sono fondamentali prontezza di riflessi, autocontrollo e senso pratico in modo da adeguarsi a situazioni in continua evoluzione.

Il programma del corso verterà su: movimento dei pezzi, finali elementari, svolgimento della partita (apertura, sviluppo e lotta per il centro), tatticismi ed elementi strategici di base, pratica di gioco assistita. Per informazioni e per l’iscrizione al corso è possibile inviare una mail all’indirizzo scv@scacchiclubvallemosso.it oppure lasciare un messaggio sulla pagina Facebook del circolo.