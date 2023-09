Pallavolo, un bel TeamVolley brilla alla September Cup FOTO

Il TeamVolley si è goduto un weekend di discrete soddisfazioni; le lessonesi, che andranno a giocarsi la seconda stagione di fila in Serie B2 nazionale, erano di scena alla palestra “Manzoni” di Torino, per l'edizione 2023 della September Cup. Un quadrangolare di lusso, con alcune formazioni di categoria superiore. Il TeamVolley ha ben figurato, fornendo una prestazione più che soddisfacente. Dopo il 2-1 subito contro le padrone di casa del Parella (giocando alla pari contro una squadra di B1), le biancoblù hanno piegato con lo stesso risultato il Club Italia (sempre di B1, collettivo che vanta i migliori talenti nazionali) per poi chiudere alla grande con un secco 3-0 contro Alessandria, avversario di pari categoria.

«È stata una giornata molto positiva – afferma coach Fabrizio Preziosa - in quanto si è visto un netto passo avanti rispetto alle prime due uscite. Abbiamo alzato il livello di prestazione globale del gruppo per quanto riguarda la continuità mentale e la resistenza fisica, coinvolgendo tutto il roster per le proprie caratteristiche e responsabilità. A livello tecnico siamo riusciti a limitare il numero degli errori e abbiamo trovato nella battuta il fondamentale migliore di tutta la giornata, che ci ha permesso di limitare il gioco e lo strapotere fisico di tutti i nostri avversari e lavorare meglio in sistema muro/difesa. Facendo questo i risultati sono arrivati di conseguenza. Le sensazioni sono state molto positive, dobbiamo essere contenti ma sicuramente non appagati, perché c'è ancora tanto lavoro da fare. Occorre continuare a lavorare in palestra, possibilmente ancora meglio di quanto fatto finora, anche perché nei prossimi giorni avremo gli ultimi due allenamenti congiunti prima dell'esordio in campionato. Non possiamo assolutamente togliere il piede dall'acceleratore».

Soddisfazioni torinesi anche per Marta Caimi, che è stata premiata come miglior palleggiatrice del torneo. «Sono molto contenta del risultato ottenuto al torneo di sabato – dice Marta - ci siamo scontrate con tre squadre di categoria superiore alla nostra, tutte dotate di atlete di livello che sicuramente puntano a fare un ottimo campionato. Credo che in noi si sia visto un grande spirito di squadra, che ci ha portate a lottare fino all’ultimo scambio e a credere fortemente nelle nostre potenzialità. Sicuramente già dalla prima amichevole disputata qualche settimana fa siamo migliorate molto e proprio per questo motivo è importante continuare a lavorare sodo in palestra tutte insieme. Per quanto riguarda il premio individuale che ho ricevuto sono ovviamente molto contenta, è stata una sorta di piccola rivincita personale, dopo un periodo non tanto semplice della mia carriera pallavolistica. Per questo motivo ovviamente ringrazio tutto lo staff del TeamVolley, che crede fortemente in me e nelle mie potenzialità. Questa piccola soddisfazione personale la devo a loro».

Di seguito, il girone in cui sono state inserite le nostre giovani ragazze della Serie D regionale: Pallavolo Valenza (AL); Agil Volley (NO), TEAMVOLLEY, Usd San Rocco (NO), S2M Volley Vercelli (VC) Gsd Gianni Scurato (NO), In Volley Chieri-Ticino (TO), Sangiacomo (NO), Pgs ISSA (NO), SaFa 2000 (TO), Union for Volley (TO), Leinì Volley Ball Club (TO), Balamunt (TO) e Volley Vercelli (VC). Il campionato inizierà sabato 7 ottobre con la partita di Lessona, contro Chieri. Il calendario definitivo verrà diffuso nei prossimi giorni.