La ritmica della Pietro Micca brilla a Saluzzo FOTO

Domenica 24 settembre fra le colline di Saluzzo, si svolge la prima prova regionale del Campionato di specialità Gold. Pietro Micca presente con la sua rosa di ginnaste biellesi: Saviolo Ginevra, Adanaia Arina, Meirone Letizia e Nelva Margherita. Apre la gara la più giovane fra le leve, Ginevra Saviolo (2013), che si presenta a corpo libero e cerchio.

Buona la performance d’esordio in questo livello, si classifica quarta al cerchio a un soffio dal podio e veste un incredibile bronzo al corpo libero. Prosegue Adanaia Arina (2010) che con forza e determinazione si porta a casa un ottimo quinto posto nella specialità palla, sesta alle clavette. Meirone Letizia, classe 2009, presente per aprire la sua stagione nel livello gold, con le specialità nastro e cerchio. Con l’esercizio al cerchio rompe il ghiaccio e occupa la quinta posizione, mentre con il nastro coinvolge l’intero pubblico e si veste di un meritatissimo argento. Nelva Margherita (2008) gareggia portando in campo clavette e nastro.

Una buona gara di inizio stagione per l’atleta che si classifica quarta in entrambe le specialità ai piedi del podio. Ad accompagnare le ginnaste le tecniche Irina Liovina, Elisabetta Rosso e la direttrice tecnica Marta Nicolo. “Siamo contente di aver aperto la stagione al meglio” racconta Nicolo “siamo orgogliose dei risultati ottenuti oggi, abbiamo sicuramente alcuni dettagli da migliorare, ma le basi di lavoro sono ottime”.