Calcio, alla Chiavazzese arriva un nuovo preparatore atletico

Chiavazzese '75 comunica ufficialmente che il nuovo preparatore atletico della prima squadra è Costantino Iannacone che va a sostituire Andrea Ranieri a cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con i nostri colori e un augurio per il proseguo della sua carriera.

“Il Prof. Costantino Iannacone, preparatore atletico calcistico professionista di altissima caratura ed esperienza, ha sempre operato in società di Lega Pro, Serie D ed Eccellenza – spiegano dalla società - Per noi avere nello staff tecnico un elemento di grande valore come Iannacone è un privilegio e, a lui, va un enorme in bocca al lupo per il suo operato”.