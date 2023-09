Boxing Biella, buon fine settimana: ecco com'è andata

Ottimo fine settimana per Boxing Club Biella che da ormai 18 anni raccoglie successi regionali nazionali e internazionali. Settembre è iniziato nel migliore dei modi complice la continuità degli allenamenti che non si sono mai interrotti, neppure ad agosto vista la presenza di un nutrito numero di atleti, così nella riunione organizzata dal Maestro Furlan di Rivarolo domenica 24 settembre, la Boxing club Biella vedeva la partecipazione di ben 3 agonisti: per l'esattezza Matteo Neggia, neo 16enne con ben 15 match in carriera, seguito da Lorenzo Rinaldi, 21enne con 5 match già disputati e Filippo Girardi, anch'egli 15 match.

Partendo dal più giovane su cui i Tecnici della società laniera stanno investendo energie e risorse, Matteo sta rispettando le aspettative crescendo caratterialmente e fisicamente attento e diligente ha gestito il match contro il bravo quasi 18enne Sula David del maestro Mariotti con meno esperienza ma con gran carattere ottenendo la vittoria con verdetto unanime. All'angolo Scaglione e Campanella, hanno goduto della prestazione confermando di aver ancora una volta guardato nella giusta direzione. A seguire Filippo Girardi che per la terza volta affrontava Anase, pugile del Maestro Furlan che ha ottenuto una giusta vittoria, con Filippo che non è riuscito a far valere la maggior potenza e la maggior esperienza di match. Ultimo combattimento vedeva il giovane Lorenzo Rinaldi che in poco meno di un annetto ha letteralmente bruciato le tappe e ha fatto vedere dei gran miglioramenti principalmente caratteriali e proprio all'approccio al match che stanno sempre più pagando i suoi ed i sacrifici dei maestri.

L'avversario Bertone Matteo, non è riuscito a contrastare la maggior incisività ed il continuo lavoro dettato dalla parte atletica su cui tanta importanza la società ha dato e continua a portare negli allenamenti, siano essi fatti di lavoro tecnico o prettamente atletico così da ottenere una netta vittoria portando in positivo il suo score. Sabato 23 settembre in quel di Aosta invece un altro pugile della società Tregnago Davide 17enne al suo 3 match, allenato dal Tecnico Vitale ha perso ai punti facendo comunque una buona prestazione. La società intanto sta preparando nei minimi dettagli una importante manifestazione che vedrà due professionisti Piemontesi affrontarsi sul ring montato nella Palestra M. Rivetti il prossimo 28 ottobre.