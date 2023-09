Bandiere a mezz’asta al palazzo comunale di Mongrando. Durante il Consiglio Comunale previsto per oggi pomeriggio il sindaco Antonio Filoni e tutta l’amministrazione ricorderà e omaggerà con un minuto di silenzio il Presidente Emerito Giorgio Napolitano, capo dello Stato per due mandati.

”Grazie Presidente, sei stato un faro per la nostra democrazia – ricorda Filoni - Grazie per tutto quello che hai fatto. Riposa in Pace”.