Euro7, Pichetto: “Grande risultato negoziale italiano, realismo prevale su ideologia”

“Sul regolamento Euro 7 il Governo ha raggiunto un grande risultato negoziale. È stata tracciata una strada concreta per l’abbattimento delle emissioni inquinanti in un settore che vive una profonda trasformazione, con nuove tecnologie che si affacciano e possono permettere di raggiungere importanti performance ambientali. Mi auguro che questo voto sia anche un viatico per affermare la centralità di tecnologie potenzialmente vincenti come i biocarburanti avanzati. Un’Europa che guardi agli obiettivi ‘green’ facendo prevalere il realismo sull’ideologia è possibile e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, commentando il via libera del Consiglio Competitività Ue alla nuova proposta di regolamento Euro7.