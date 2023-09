Cena di tesseramento di Fi alla presenza dei Ministri Zangrillo e Pichetto e dell'onorevole Pella

Sabato 23 settembre presso Hotel Agorà Biella si è svolta la cena di tesseramento di Forza Italia alla presenza di ben due Ministri della Repubblica quali Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin, dell’ On. Roberto Pella e del coordinatore provinciale Alberto Fenoglio.

Numerosi i partecipanti tra cui molti amministratori locali, imprenditori, rappresentanti dell’ associazionismo e del terzo settore, militanti e simpatizzanti.

"È stato un momento piacevole di condivisione, insieme ai nostri rappresentanti nell’esecutivo - commenta il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - dell’importante e fondamentale proposta politica di Forza Italia, di quel centro anima del centrodestra che come citava il suo fondatore, il Presidente Berlusconi, è alternativo alla sinistra ma ben distinto dalla destra".

Per aderire a Forza Italia c’è tempo fino al 31 ottobre. Si può fare on line attraverso il sito ufficiale www.forzaitalia.it adesioni on line oppure mandando una mail a forzaitaliabiella@gmail.com o scrivendo al num. 3381730213.