Poeti e musicisti contemporanei a Valdilana, ecco l'ultimo appuntamento dei Venerdì Culturali

Venerdì 29 settembre, alle 21, presso la Sala Parrocchiale degli Affreschi, in P.zza Italia, Mosso, Valdilana, l’Associazione culturale “La Finestra sull’Arte” presenta l’ultima serata dei “Venerdì culturali”, che in questa XII edizione hanno come tema “Poesia e Musica”. L’evento dal titolo “Poeti e musicisti contemporanei”, curato da Lelia Zangrossi e Franco Bianchini, vedrà la partecipazione della poetessa Giuliana Bosusco, del poeta Edoardo Nannipieri e di alcuni allievi della Scuola di musica Euphòria di Trivero.

Giuliana Bosusco, biellese, artista polivalente che spazia dalla poesia alla pittura, ci presenterà le sue poesie intimiste e introspettive, relative alla sua infanzia e al suo passato. Edoardo Nannipieri, pisano, autore dei versi della lapide commemorativa posta al Rifugio La Sella di Soprana, in ricordo della Missione Cherokee, il più importante lancio di armi e viveri effettuato in Italia dagli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale a sostegno dei partigiani e della popolazione, proporrà una rielaborazione in senso poetico dei luoghi a lui più cari.

I giovani musicisti Osto Serena, Osto Laura, Shivananthan Tiphika e Maron Pot Federico si esibiranno con musiche di Bach, Schubert, Giuliani e Carulli. L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: www.lafinestrasullarte.it, cell. 328 4883471 - 348 8046036