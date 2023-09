Enrico Frandino, alcune sue opere in mostra a Parigi

Enrico Frandino sarà ospite al Louvre di Parigi dove esporrà le sue opere in video esposizione alla prestigiosa fiera "Art Shopping" al Carrousel du Louvre, un evento di sicuro prestigio in un ambiente esclusivo. Per Frandino è la seconda volta: lo scorso anno patecipò con "Marilyn", opera che ha partecipato anche a importanti eventi espositivi a Marsiglia, Palermo, Basilea.

"Questo invito è stupendo - dice il poeta dell'anima - e giunge a coronare un momento molto importante per la mia carriera: progetti importanti come la partecipazione a Radio Roma TV, un libro in prossima uscita e una serie di articoli che usciranno su testate nazionali. La stagione delle mostre si apre con questo evento esclusivo a cui ne seguiranno altri di altrettanta importanza".