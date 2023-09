Camandona, i Cantori in concerto a sostegno della Fondazione Maria Bonino

Ingresso libero, sabato 30 settembre, alle 21 nella Chiesa parrocchiale SS. Grato e Policarpo di Camandona dove i Cantori di Camandona accoglieranno il pubblico con il loro repertorio musicale capace di molte sonorità. Dalla musica liturgica ai canti popolari, gospel e pop. L’ensemble vocale si esibirà insieme alla Corale voci di Bistagno, diretta da Olimpia Marangon in occasione della 16° rassegna corale. Sarà possibile fare un’offerta a sostegno della Fondazione Maria Bonino.

Il pubblico presente al concerto aiuterà, così, i bambini malati e malnutriti nei Paesi dell’Africa subsahariana in cui la Fondazione Maria Bonino sostiene numerosi progetti. I Cantori di Camandona sono diretti da Mauro Mino Julio, diplomato in Clarinetto, Didattica della Musica e docente della Scuola Media a Indirizzo Musicale e sono associati all’Associazione Cori Piemontesi. Il coro, nato nell'autunno del 1994, conta quindici coristi tra voci femminili e maschili.

Nel 2011 l’ensemble ha ottenuto, in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, il riconoscimento di “Gruppo di interesse comunale” da parte del Comune di Camandona e, successivamente, il riconoscimento da parte della Regione Piemonte di “Gruppo di interesse nazionale per la promozione della musica popolare ed amatoriale”. Il coro è l'esecutore ufficiale dell'inno dell’Associazione Antincendi Boschivi del Piemonte e ha cantato, oltre che in provincia di Biella, nel vercellese, nel torinese, nel novarese, in Valle d'Aosta, in Francia e in Svizzera.