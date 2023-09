A Oropa il Concerto alla Madonna

Sabato 30 settembre alle ore 21 nella Basilica Antica, la laureanda Ikumi Yamauchi dell’Università della Musica Mozarteum di Salisburgo presenta la sua composizione dedicata alla Madonna Nera di Oropa, in una serata straordinaria che celebra la bellezza della musica e della spiritualità.

La composizione dedicata alla Madonna Nera, creata dalla talentuosa Ikumi Yamauchi, rappresenta il punto culminante del progetto “Il suono dei Parchi e dei Laghi del Piemonte” che ha coinvolto giovani compositori di quattro università europee. Questi giovani artisti hanno trascorso mesi dedicati a scrivere la loro musica dopo aver trascorso una settimana immersi nella storia, nella natura, nell’architettura e nella spiritualità dei luoghi più belli del Piemonte.

Dopo il successo della prima edizione del 2022, che ha permesso al giovane compositore Dominik Fortsch, laureando all’Università di Vienna, di realizzare una musica per la Basilica Superiore di Oropa, la giovane compositrice giapponese Ikumi Yamauchi presenterà in anteprima assoluta la sua composizione dedicata alla Madonna di Oropa, frutto dell’ispirazione nata nelle giornate trascorse in Santuario la primavera scorsa. Il concerto è eseguito dal Contemporary Piedmont Academy Ensemble e dal Coro Sinfonico Reine Stimme, con la partecipazione di Giannandrea Agnoletto al pianoforte e sotto la direzione di Sonia Franzese.

Il Contemporary Piedmont Academy Ensemble, che eseguirà “Madonna Nera” nella Basilica Antica di Oropa, è costituito da giovani musicisti torinesi: Flavio Mattea, flauto – Michele Giacoppo, clarinetto – Arianna Meirone, arpa – Ruben Galloro, violino Federica Sabia, violino – Simone De Matteis, viola – Gabriele Marchese, violoncello, Paolo Gastaldi, contrabbasso Il progetto, approvato dal Ministero della Cultura, è stato reso possibile grazie al sostegno di Regione Piemonte, Consiglio Regionale, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Rettorato Sacro Monte di Oropa e Comune di Cuneo. Questa iniziativa mira a collegare l’Accademia e la cultura del Piemonte alle istituzioni musicali internazionali. Ingresso libero