A.S.D. FUDOSHIN a Biella per l’evento Terra della Lana

Si è svolta sabato 23 a Biella in Piazza Martiri della Libertà la manifestazione sportiva che ha visto riunite diverse Associazioni con il compito di presentare i servizi sportivi presenti nel territorio.

L’iniziativa ha dato modo a cittadini e passanti di parlare, provare e informarsi sui corsi proposti. Numerosa la partecipazione di Genitori e figli che tra le 9 del mattino e le 18 di sera hanno raccolto informazioni utili alla scelta delle attività da svolgere durante l’anno.

Come sempre in prima linea la ASD FUDOSHIN che, presentando bandiera CSEN, ha proposto tutti i corsi che con cura e professionalità conduce nel territorio. Karate, Qi Gong e Zumba in vari paesi del Biellese, Vercellese e Torinese, tra i quali: Pettinengo (Karate e Qi Gong), Donato (Karate), Gaglianico (Zumba), Biella Pala Paietta (Qi Gong e Zumba), Mottalciata (Zumba), Dorzano (Karate e Qi Gong), Cigliano (Karate) e Villareggia (Zumba).

Per informazioni Sonia 349.16.31.006 e Marco 335.62.36.495 Facebook: asd fudoshin